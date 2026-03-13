Polícia Militar do Paraná apreende veículos com irregularidades no Noroeste

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou operações de fiscalização de trânsito que resultaram na apreensão de uma motocicleta com sinais de adulteração e no recolhimento de outro veículo irregular nas cidades de Terra Boa e Cianorte, localizadas na região Noroeste do Estado.

Ação em Terra Boa

Em Terra Boa, a operação ocorreu por volta das 18h na Rua Marialva, onde policiais abordaram uma motocicleta BMW S1000, de cor branca. O condutor, um homem de 33 anos, estava sem habilitação. Durante a vistoria, foram identificadas alterações no escapamento e nos retrovisores, além de um dispositivo que permitia o levantamento da placa, configurando adulteração.

Fiscalização em Cianorte

Já em Cianorte, a fiscalização foi realizada na Avenida América, por volta das 16h. Os policiais abordaram uma motocicleta Honda CG 150 Titan, azul, conduzida por um jovem de 20 anos com a habilitação suspensa. O veículo apresentava irregularidades no escapamento, emitindo ruído excessivo.

Procedimentos Adotados

Em ambos os casos, foram tomadas as medidas de acordo com a legislação. Em Terra Boa, o condutor foi levado ao Hospital Municipal para exame de corpo de delito e depois apresentado à Polícia Civil. Em Cianorte, a motocicleta foi levada ao pátio da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar para as devidas notificações.