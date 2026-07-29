Polícia da Bolívia apreende quase 190 kg de ouro em jatinho ligado a empresário brasileiro

Autoridades bolivianas apreenderam 189,5 quilos de ouro em um jatinho particular no Aeroporto Internacional Viru Viru, em Santa Cruz de la Sierra. A aeronave pertence ao empresário brasileiro Valdir José Zorzo, dono do Grupo Dallas, do Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia da Bolívia, o ouro, avaliado em mais de R$ 120 milhões, era transportado sem autorização para exportação e teria como destino Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Por decisão judicial, o metal apreendido foi encaminhado ao Banco Central da Bolívia.

O Grupo Dallas informou, em nota oficial, que Valdir José Zorzo não estava no voo, não autorizou a viagem e não tem relação com o caso. A empresa também esclareceu que o jatinho não faz fretes comerciais, não foi apreendido e permanece em território brasileiro, sem restrições judiciais.

Ainda segundo o comunicado, tanto o empresário quanto o grupo estão colaborando com as investigações das autoridades bolivianas e uma apuração interna foi aberta para elucidar o ocorrido. Até o momento, não há acusações formais contra Valdir José Zorzo ou o Grupo Dallas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br