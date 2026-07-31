Homem morre em confronto com o Choque na PR-445

Um homem de 34 anos morreu durante um confronto com policiais do Choque na noite de quinta-feira (30), na marginal da Rodovia Celso Garcia Cid, a PR-445, em Cambé. A ocorrência aconteceu por volta das 23h15, nas proximidades do Jardim Ana Rosa.

O homem foi identificado como Maycon Douglas Calazans. Segundo a Polícia Militar, ele conduzia uma Chevrolet Tracker e teria reagido à tentativa de parada apontando uma arma de fogo em direção aos policiais.

Os militares efetuaram disparos e Maycon foi atingido. Equipes do Siate e do Samu foram chamadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

Veículo foi localizado após denúncia

De acordo com informações divulgadas pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, equipes do Choque realizavam patrulhamento pela marginal da PR-445 quando visualizaram uma Tracker com características compatíveis com informações recebidas por meio de denúncia.

A suspeita era de que o proprietário do veículo estivesse envolvido com o tráfico de drogas e transportasse entorpecentes.

Conforme a versão policial, os agentes deram ordem para que o motorista parasse, encostasse o veículo e saísse com as mãos visíveis. O condutor, no entanto, não teria obedecido.

PM afirma que homem apontou pistola contra policiais

A Polícia Militar informou que, durante a ação, o homem teria exibido uma arma e apontado em direção aos integrantes da equipe.

Diante da situação descrita pela corporação como uma ameaça iminente, os policiais efetuaram disparos para interromper a reação.

Maycon permaneceu caído no local até a chegada das equipes de atendimento médico. Apesar da mobilização dos socorristas, a morte foi confirmada ainda na rodovia.

Mais de 10 quilos de maconha foram apreendidos

Durante as buscas realizadas no interior da Chevrolet Tracker, os policiais encontraram 10,405 quilos de maconha prensada e um cigarro da mesma substância.

Também foram apreendidos:

uma pistola Glock G17;

13 munições calibre 9 milímetros;

um telefone celular;

uma Chevrolet Tracker.

A droga, o celular e o veículo foram encaminhados à Central de Flagrantes. A arma e as munições foram recolhidas pela Polícia Científica durante os procedimentos periciais.

Polícia Científica e Polícia Civil estiveram no local

Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal foram mobilizadas após o confronto.

O trecho foi isolado para o trabalho dos peritos. Após os levantamentos, o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML.

Homem era citado em denúncias, diz PM

Em entrevista, o capitão Emerson Castro afirmou que Maycon era citado em denúncias como uma possível liderança do tráfico de drogas na região dos jardins João Turquino e Maracanã, na zona sul de Londrina.

Segundo o oficial, também havia relatos de que ele intimidava comerciantes e moradores da região e exercia influência sobre crimes cometidos nos bairros.

As informações sobre a suposta atuação de Maycon foram apresentadas pela Polícia Militar com base nas denúncias recebidas pela corporação.

Contexto regional

A PR-445 é uma das principais ligações entre Cambé e Londrina e registra intenso movimento de veículos durante o dia e a noite.

A rodovia e suas marginais são utilizadas diariamente por moradores do Jardim Ana Rosa, João Turquino, Jardim Maracanã e de outros bairros próximos. Por isso, a movimentação de viaturas e equipes de emergência chamou a atenção de quem passava pelo trecho.

Canais para denúncias

Informações sobre crimes podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

O 5º Batalhão da Polícia Militar também disponibiliza o WhatsApp (43) 98843-7689, destinado exclusivamente ao recebimento de informações relacionadas à região atendida pela unidade.

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