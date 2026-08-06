Ventos perdem força e Rio de Janeiro retorna ao Estágio 1 de monitoramento

O município do Rio de Janeiro voltou ao Estágio 1 de monitoramento às 20h da última quarta-feira (5), após a diminuição da intensidade dos ventos, que chegaram a registrar rajadas de até 76 km/h. O Estágio 1, em uma escala de cinco, indica que não há ocorrências de grande impacto na cidade, podendo acontecer apenas pequenos incidentes sem alteração significativa na rotina dos moradores.

Durante o dia, o céu variou entre claro e parcialmente nublado, sem registro de chuva, e os ventos permaneceram moderados. As temperaturas oscilaram entre mínima de 16°C e máxima de 34,2°C.

Para esta quinta-feira (6), o sistema Alerta Rio prevê a presença de áreas de instabilidade, com ventos moderados entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, podendo haver rajadas isoladas de até 60 km/h, principalmente nas regiões oeste e sudoeste do município durante a manhã. O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada no fim da tarde. A máxima pode atingir 35°C.

Na sexta-feira (7), a aproximação de uma frente fria deve intensificar as áreas de instabilidade, com previsão de rajadas de vento fortes, podendo superar 76 km/h. O céu deve permanecer parcialmente nublado a nublado, com pancadas isoladas de chuva à tarde. As temperaturas tendem a subir, podendo alcançar até 38°C.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br