Inscrições Abertas para Curso Gratuito de Arteterapia na Academia Alfredo Andersen

A Academia Alfredo Andersen está com inscrições abertas para um curso gratuito de Arteterapia. Serão disponibilizadas 15 vagas para uma turma que se reunirá semanalmente.

Detalhes do Curso

O curso acontecerá às terças-feiras, das 14h às 17h, e será totalmente gratuito, assim como outras atividades oferecidas pela Academia. As aulas serão presenciais, permitindo uma experiência mais imersiva para os participantes.

Objetivos e Atividades

A oficina de Arteterapia tem como foco a arte, o autoconhecimento e a reflexão simbólica. Os participantes terão a oportunidade de explorar diferentes linguagens artísticas, como pintura, desenho e colagem, para promover o desenvolvimento pessoal.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br