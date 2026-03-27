Detonação de Rochas na PRC-466: Bloqueio Temporário de Tráfego

Na próxima terça-feira, a rodovia PRC-466, entre Turvo e Palmeirinha, passará por um bloqueio total de tráfego devido à detonação de rochas. Essa medida ocorrerá no km 237+400, começando às 14h, com previsão de liberação até as 17h.

Objetivo da Operação

A operação de detonação de rochas é parte essencial do projeto de duplicação da rodovia, que visa melhorar a infraestrutura e a segurança no trânsito. A obra, que se estende por 27,02 quilômetros, representa um investimento significativo de R$ 293,75 milhões.

Impacto no Tráfego

Durante o bloqueio, motoristas devem planejar rotas alternativas para evitar transtornos. A interrupção temporária é crucial para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br