UEL promove atendimentos gratuitos na VI Feira da Saúde em Londrina

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) participa, neste sábado (28), da VI Feira da Saúde, evento que ocorrerá das 09h às 17h no Pátio do Hospital da Zona Sul de Londrina (FUNEAS), localizado na Rua das Orquídeas, 85. A feira visa promover a saúde e fortalecer a integração entre os serviços prestados à comunidade por diversas instituições.

Participação da UEL e suas Iniciativas

A UEL levará ao evento diversos programas e projetos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Entre as iniciativas presentes estão o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ), o Núcleo Maria da Penha (NUMAPE), e o projeto Conhecendo o Transtorno do Espectro Autista. Além disso, o Programa de Atendimento à Sociedade, que trabalha com Vigilância e Controle Biológico de Mosquitos, e o projeto Hortaliças seguras do campo à mesa também estarão presentes.

Serviços Gratuitos para a Comunidade

O Hospital Universitário (HU/UEL) oferecerá serviços como aferição de sinais vitais e práticas integrativas. Todos os atendimentos e serviços oferecidos durante a Feira da Saúde são gratuitos e abertos ao público.

Organização e Atrações do Evento

Organizada pelo Centro de Apoio e Assistência à Saúde (CEAAS), a feira conta com o apoio de diversas entidades e da Prefeitura de Londrina. A abertura do evento incluirá o lançamento da campanha de vacinação contra a gripe, além de apresentações artísticas e sorteio de brindes entre expositores e visitantes.