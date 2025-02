LONDRINA | CAMBÉ – 25 a 28/02 –  emergencial: Sanepar retoma manobras para recuperar níveis dos reservatórios nas duas cidades

A Sanepar informa que devido às altas temperaturas e ao consumo elevado volta a adotar as manobras operacionais compensatórias para recuperar os níveis dos reservatórios que atendem bairros das regiões Leste de Cambé e o Oeste de Londrina nos próximos dias. As paradas serão sempre das 9h da manhã até a meia-noite, com recuperação ocorrendo de forma gradativa, entre a madrugada e a manhã do dia seguinte. A normalização deve ocorrer gradativamente a partir do meio-dia.

Na terça-feira (25), terão o abastecimento afetado as regiões dos bairros Jardim Imagawa, Moradias Cabo Frio, Residencial Severo de Rudin Canziani, Jardim Hirata, Conjunto Habitacional Marajoara, Vila Flora, Jardim Maria Luiza, Jardim Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardins Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, e Atlântico, Portal do Império, Jardim Savana, Conjunto Habitacional Santiago, Conjunto Habitacional Santiago 2, Jardins São Tomás, Das Américas, Império do Sol, Residencial Itamaraty, Jardins Holanda 2, Coliseu, dos Andes, Costa do Sol, Holanda, Conjunto Habitacional Garça Real, Jardim Leonor, Condomínio Residencial Ana Terra, Parque Industrial Cacique, Parque Industrial Horácio Sabino, Jardim Rosicler, Parque Industrial Nishi 1 e 2, Jardim Maria Lucia, Residencial Santa Rita do 1 ao 7, Conjunto Habitacional Morumbi, Jardim Leste Oeste e Jardiom São Francisco de Assis e áreas adjacentes.



No dia 26, quarta-feira, as manobras afetam o abastecimento nas regiões dos bairros Parque Maracanã, Jardim Ana Eliza ,Jardim Elizabeth, Conjunto Habitacional Manella, Jardim União, Recanto Sumaré, Chácaras Santa Maria, Jardim Ecoville 2, ETE São Domingos, ETE Castelo Branco, Sociedade Rural do Paraná, Tropical, Residencial das Torres, Residencial das Américas, Campos do Conde, Jardim Santo Amaro, Jardim São Paulo, Jardim Boa Vista, Jardim Tarobá, Jardim Bela Itália, Moradia das Flores, Água da Esperança, Bela Suíça e Chácaras Esperança.

Na quinta-feira (27), serão afetadas as regiões dos bairros Jardim do Lago, Jardim Itália, Vila Salomé, Vila Santana, Jardim Planalto Verde, Jardim Vô Zezinho, Recanto Lago Azul, Jardim Espanha, Residencial Aurora, Residencial Abussafe, Residencial Tarumã, Residencial Vista Alegre e Residencial Ouro Verde.

No dia 28, sexta-feira, o abastecimento ficará restringido nas regiões dos bairros Parque Residencial Ana Rosa 4, Jardim Maria Flora, Jardim Terra Nova, Residencial Professor Otto B. da Costa, Jardim Cidade Alta, Parque Lyra e Jardim Campo Limpo.



A população deve evitar desperdícios e usar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal. Caminhões-pipas estão auxiliando no abastecimento e atendendo clientes sensíveis, como unidades de saúde e escolares, conforme a necessidade.

Há obras de ampliação em andamento para aumentar a capacidade de transporte para a Região Oeste de Londrina e para o município de Cambé, com previsão de conclusão no mês de abril deste ano.

Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.