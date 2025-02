Acidente na BR-369 em Cambé envolve veículo em fuga da PRF e motorista de Uber

Na manhã desta segunda-feira, um acidente na BR-369, próximo à cidade de Cambé, chamou a atenção após um veículo em fuga da Polícia Rodoviária Federal (PRF) colidir com um carro dirigido por um motorista de aplicativo. O incidente ocorreu no acesso da Avenida Roberto Conceição para a BR-369, sentido Cambé-Londrina.

De acordo com o policial rodoviário federal Menegon, o veículo HB20 foi avistado durante um patrulhamento e não obedeceu à ordem de parada, iniciando uma fuga. Devido ao trânsito intenso, os agentes perderam o carro de vista, que posteriormente colidiu na traseira de um veículo modelo Up, dirigido por um motorista de Uber. Após a colisão, o condutor do HB20 invadiu uma área de mata e fugiu do local.

No veículo abandonado, a PRF encontrou aproximadamente 200 kg de maconha. O carro, com placa de São José dos Campos, estava em condições regulares, sem indícios de roubo. A polícia ainda investiga a origem do veículo e a identidade do condutor.

O motorista do Uber, identificado como José Adriano, relatou que trafegava a cerca de 40 km/h quando foi atingido por trás. Ele não sofreu ferimentos graves, mas a passageira que acompanhava foi levada à Santa Casa de Cambé com lesões superficiais, incluindo um corte na região da boca. Adriano afirmou que o carro não possui seguro, o que resultará em prejuízos financeiros.

O Corpo de Bombeiros de Cambé e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Siate) prestaram atendimento no local. O sargento De Paula, que coordenou o resgate, destacou que o tempo de resposta foi rápido e que as lesões das vítimas não eram graves.

A PRF priorizou o atendimento às vítimas do acidente, enquanto o condutor do HB20 permanece foragido. O caso segue sob investigação, com foco na apreensão da droga e na identificação do suspeito