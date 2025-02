Atletas de Cambé se destacam no GrandSlam de Taekwondo no Rio de Janeiro

Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, o Rio de Janeiro sediou o campeonato GrandSlam, uma seletiva para a Seleção Brasileira de Taekwondo. O evento reuniu os oito melhores atletas de cada categoria, que se destacaram em 2024, além dos campeões da seletiva aberta, que funcionou como repescagem. Representando a cidade de Cambé, no Paraná, cinco atletas competiram e alcançaram resultados expressivos, com destaque para David de Souza de Oliveira, que garantiu vaga como titular na Seleção Brasileira.

David de Souza de Oliveira: Campeão e titular da Seleção Brasileira

David de Souza de Oliveira, atleta e professor da academia Souza Taekwondo, competiu na categoria Master 1 – Faixa Preta – até 87 kg. Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes de Cambé, ele venceu duas lutas e conquistou o título da categoria, garantindo a vaga de titular na Seleção Brasileira. David, que é 3° no ranking nacional e aluno do mestre Daniel Mizokami (5° Dan), reforçou sua trajetória de sucesso no taekwondo paranaense.

Leandro Felisberto Rodrigues: Vice-campeão e reserva da Seleção

Outro destaque de Cambé foi Leandro Felisberto Rodrigues, mestre e atleta da academia RV Team. Competindo na categoria Master 1 – Faixa Preta – até 80 kg, ele terminou como vice-campeão, garantindo a vaga de reserva na Seleção Brasileira. Leandro, que é 1° no ranking nacional e aluno do mestre André Luis Almeida (5° Dan), mostrou consistência e técnica durante o torneio.

Rafaela Lare Gaspar: Campeã da seletiva aberta

Na categoria Juvenil – Faixa Preta – 52 kg, Rafaela Lare Gaspar, atleta da RV Team e aluna de Leandro Felisberto, conquistou o título da seletiva aberta. Na competição principal, ela terminou em 5° lugar, demonstrando potencial e determinação.

Lucas Gaspar Celestino e Adalto Fernando Junior: Destaques na seletiva aberta

Lucas Gaspar Celestino, na categoria Juvenil – Faixa Preta – 54 kg, e Adalto Fernando Junior, na categoria Juvenil – Faixa Preta – 68 kg, também representaram Cambé com mérito. Ambos terminaram em 5° lugar na seletiva aberta, consolidando a presença da cidade em competições de alto nível.

O GrandSlam e o caminho para a Seleção Brasileira

O GrandSlam é uma das principais competições do taekwondo nacional, servindo como seletiva para a formação da Seleção Brasileira. O evento reúne os melhores atletas do país, que buscam não apenas títulos, mas também a chance de representar o Brasil em competições internacionais.

Com os resultados obtidos, os atletas de Cambé reforçam a importância do apoio ao esporte e do trabalho desenvolvido pelas academias locais. A cidade segue se destacando no cenário nacional, contribuindo para o crescimento do taekwondo no Paraná e no Brasil.