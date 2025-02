Londrina vence Cianorte e avança com vantagem nas quartas do Paranaense

O Londrina deu um importante passo rumo à semifinal do Campeonato Paranaense ao vencer o Cianorte por 2 a 0 neste domingo, no estádio Albino Turbay, pelo jogo de ida das quartas de final. Com gols de Kaique e Iago Teles, ambos marcados no segundo tempo, o Tubarão garantiu uma vantagem significativa para o confronto de volta.

A partida, que teve momentos de tensão, foi decidida no segundo tempo. Kaique abriu o placar para o Londrina, e Iago Teles ampliou a vantagem, colocando a equipe em uma posição confortável para o próximo duelo. Agora, o Tubarão pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta e ainda assim garantir a classificação.

O Cianorte, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por uma margem maior para avançar no tempo regulamentar. O jogo decisivo está marcado para o próximo sábado, 1º de março, às 16h, no Estádio do Café, em Londrina.

Confusão interrompe partida

O jogo foi interrompido aos 53 minutos do segundo tempo após uma confusão no setor visitante. Para conter os ânimos, a polícia utilizou gás de pimenta, o que afetou jogadores, comissão técnica e até a arbitragem. Alguns atletas chegaram a cair no gramado com dificuldades para respirar. A partida foi paralisada por cerca de quatro minutos até que a situação fosse controlada.

Chaveamento da semifinal

O vencedor do confronto entre Londrina e Cianorte enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre São Joseense e Operário-PR. No primeiro jogo, as equipes empataram em 1 a 1, e a decisão ocorrerá no dia 9 de março, às 16h, no estádio Germano Krüger.

Com a vitória, o Londrina se aproxima de uma vaga na semifinal do Campeonato Paranaense, enquanto o Cianorte precisa reagir no jogo de volta para manter suas chances vivas.