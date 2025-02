Operação da Polícia Federal combate crimes de abuso sexual infantil em Arapongas/PR

Na manhã desta quinta-feira (22/02), a Polícia Federal (PF) de Londrina/PR deflagrou a Operação Anagnórisis, com o objetivo de combater crimes relacionados ao abuso sexual infantil. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Arapongas/PR, no Bairro Vila Nova, e na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos, suspeito de armazenar material contendo pornografia infantil.

Durante a operação, os agentes federais encontraram, no celular do investigado, imagens e vídeos que retratam abuso sexual de crianças e adolescentes. O suspeito, estudante de engenharia mecânica e sem antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Londrina/PR. Ele responderá pelos crimes de armazenamento de material pornográfico infantil e poderá ter outras acusações relacionadas a aliciamento, produção e compartilhamento desse tipo de conteúdo. Além do celular, um HD foi apreendido e será submetido à perícia técnica.

A Operação Anagnórisis faz parte das investigações contínuas da PF no combate à produção, armazenamento e distribuição de pornografia infantil na região de Londrina e cidades vizinhas. A ação reforça o compromisso da instituição em coibir crimes que violam os direitos de crianças e adolescentes.

Legislação e penalidades

De acordo com a legislação brasileira, adquirir, possuir ou armazenar material que contenha abuso sexual infantil é crime punível com pena de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Recentemente, a Lei 14.811/2024 classificou esses delitos como crimes hediondos, o que torna a prática inafiançável e sujeita a penas mais severas.

Orientações da Polícia Federal

A Polícia Federal reforça a importância da conscientização e da prevenção para proteger crianças e adolescentes dos riscos de abusos sexuais, tanto no ambiente físico quanto no virtual. A instituição orienta pais e responsáveis a monitorarem as atividades online dos jovens, além de promoverem diálogos sobre segurança e proteção.

A Operação Anagnórisis demonstra a atuação firme e contínua da PF no enfrentamento a crimes que afetam a integridade de menores. O caso segue sob investigação, e o suspeito está à disposição da Justiça Federal de Londrina/PR.