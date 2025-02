Com apoio do Estado, Cidade Industrial de Londrina tem 70% das obras já executadas

As obras da Cidade Industrial de Londrina chegaram a 70% de execução, de acordo com a última medição realizada pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid). Com investimento total de R$ 37,7 milhões, o empreendimento conta com recursos do Sistema de Financiamento de Ações aos Municípios (SFM), linha de crédito da Fomento Paraná operada por meio do Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado a Secid. O condomínio industrial terá área total de 395 mil metros quadrados, com 90 lotes, localizado no prolongamento da Avenida Saul Ekind.

Após os serviços iniciais realizados de terraplanagem e drenagem, no momento as obras se concentram na pavimentação de vias, infraestrutura, iluminação e na edificação da portaria. A previsão de conclusão da obra é para o segundo semestre.

De acordo com a secretária das Cidades, Camila Mileke Scucato, esse é mais um exemplo de obra do Governo do Estado que fomenta a economia paranaense. “O governador Carlos Massa Ratinho Junior tem essa visão municipalista de investir em todas as cidades e em todos os setores. A obra da Cidade Industrial de Londrina é mais um exemplo de recurso público aplicado na criação de oportunidades para as empresas e cidadãos. Com a conclusão desta obra, a economia e a geração de empregos da região vão crescer ainda mais”, ressaltou.

O empreendimento oferece alguns atrativos, como a proximidade com postos de combustíveis, faixas verdes aos fundos e no miolo do terreno, e o formato em loteamento fechado para garantir e inspirar segurança e economia, num sistema de gestão compartilhada. Estima-se que ao menos 10 mil empregos sejam gerados no novo loteamento Industrial.

Outra novidade será o duto da Compagas que terá 70 quilômetros na região de Londrina e outros 19 quilômetros em Maringá. A rede vai atender principalmente as indústrias, além de clientes residenciais e comerciais e a demanda veicular da região. Esse será um diferencial competitivo dos lotes da região. A ocupação do espaço será definida pela prefeitura da cidade.

MAIS INVESTIMENTOS – Além da Cidade Industrial, Londrina também recebe um aporte de R$ 18 milhões do Governo do Estado via Secid. Deste montante, em execução, são R$ 6,7 milhões na pavimentação de vias urbanas nos bairros Parigot de Souza e Vila Nova. Outros R$ 2,4 milhões estão sendo investidos na preservação de fundo de vale no Conjunto União da Vitória II e R$ 4,9 milhões na construção do Centro de Bem Estar Animal, na rua Antônio Piovesan.

Em outras ações já autorizadas para licitação, são mais R$ 3 milhões para pavimentação de vias no bairro Cilo III e R$ 980 mil na construção de uma Praça/Meu Campinho no Gleba Jacutinga.