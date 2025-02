Amepar define infraestrutura viária como prioridade para 2025 em reunião com prefeitos da região

A Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) realizou, na manhã desta sexta-feira (21), sua primeira reunião do novo mandato na sede da entidade, em Londrina. Sob a presidência do prefeito de Cambé, Conrado Scheller, os 22 prefeitos associados definiram a melhoria da infraestrutura viária como principal foco de atuação para 2025, visando impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

Durante o encontro, foi destacada a necessidade de eficiência, articulação interna e suporte técnico para garantir avanços. “Precisamos conhecer os problemas dos municípios, definir prioridades e traçar novos rumos. Juntos, somos mais fortes”, afirmou Scheller. Como tarefa inicial, cada prefeito apresentará dez obras viárias urgentes, que serão avaliadas para a seleção de cinco projetos prioritários com viabilidade de execução.

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral, sugeriu a criação de um Plano de Integração Viária da Amepar, com foco em obras estruturantes que beneficiem toda a região. “Mesmo que uma obra não passe pelo meu município, ela interessa à região. Precisamos ter esse desprendimento para avançar”, ressaltou Amaral.

Cismepar: Saúde pública em debate

Além das discussões sobre infraestrutura, foi realizada a primeira reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar), presidida pelo prefeito de Florestópolis, Onicio de Souza, o Nicinho. Um estudo apresentado pelo Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social (Itedes) trouxe um diagnóstico da saúde pública na região, com um plano de ação para os próximos anos.

Entre as decisões tomadas, destacam-se a revisão salarial de servidores, a criação de um programa de credenciamento de profissionais de saúde e a aquisição de órteses auditivas. O objetivo é fortalecer a assistência médica nos municípios associados.

Segurança regional: Novas soluções em pauta

Outro tema abordado foi a atuação do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense (Cismel), presidido pelo prefeito de Prado Ferreira, Silvio Damaceno. Foram discutidas propostas como a licitação de sistemas de monitoramento integrado e a aquisição de acervos bibliográficos para a educação municipal.

Damaceno propôs a formação de um grupo de estudo técnico, com representantes dos 26 municípios, para discutir soluções de segurança e tecnologias que tornem a região mais segura. “Precisamos de um modelo diferente, com pessoas capacitadas, para encontrar soluções efetivas”, enfatizou.

Parcerias e financiamento

A reunião contou ainda com a participação do diretor de Operações do Setor Público do Fomento Paraná, Mounir Chaowiche, que apresentou linhas de crédito disponíveis para os municípios. “Estamos de portas abertas para projetos e parcerias que contribuam para o desenvolvimento regional”, afirmou.

Com foco na infraestrutura viária, saúde pública e segurança, a Amepar e seus consórcios buscam fortalecer a cooperação entre os municípios, promovendo melhorias que impactem positivamente toda a região do Médio Paranapanema.