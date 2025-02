Antônio Baiano, ex-jogador do Guarani FC de Cambé, completa 90 anos e revive memórias do futebol

No dia 20 de fevereiro, Cambé celebrou um momento histórico: Antônio Baiano da Silva, ex-jogador de futebol e ícone do esporte na cidade, completou 90 anos. Para marcar a data, a família presenteou Baiano com uma lembrança especial: a camisa que ele vestiu pelo Guarani Futebol Clube de Cambé no início da década de 1950.

Baiano, que atuava como lateral esquerdo, defendeu as cores do Guarani FC e também do CAC (Clube Atlético Cambé), times que marcaram a história do futebol local. Sua trajetória no esporte é lembrada com orgulho por torcedores e admiradores, que reconhecem sua contribuição para o desenvolvimento do futebol na região.

O presente, entregue pela família, resgatou memórias de uma época em que o futebol era não apenas uma paixão, mas também um símbolo de união e identidade para a comunidade de Cambé. A camisa histórica, guardada com carinho, representa mais do que um uniforme: é um testemunho da dedicação e do talento de Baiano em campo.

A homenagem contou com o apoio de Marival Mazzio e do grupo Fundo do Baú, que ajudaram a reviver essa importante página da história esportiva de Cambé. A família e os amigos desejam saúde e felicidades ao nonagenário, que segue sendo uma inspiração para as novas gerações.