Denúncia anônima em Cambé leva à apreensão de 17,5 mil maços de cigarros e três veículos

Uma denúncia anônima recebida pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na apreensão de aproximadamente 17,5 mil maços de cigarros e três veículos na cidade de Cambé, região atendida pelo 2° Comando Regional de Polícia Militar (2° CRPM) e pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM). A ação ocorreu após a equipe policial ser alertada sobre um veículo Fiat Doblò abandonado na via, com um pneu furado, e um segundo veículo, um Jeta, que estaria acompanhando a uma certa distância.

De acordo com a denúncia, o veículo Fiat Doblò estaria carregado com cigarros. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram os dois veículos e observaram que o Jeta aguardava a uma distância. A equipe optou por seguir em frente e retornar para verificar se os ocupantes do Jeta se aproximariam da Fiat Doblò. No retorno, três indivíduos foram vistos descendo do Jeta e indo em direção ao outro veículo.

Os policiais realizaram a abordagem e constataram que um dos indivíduos carregava um macaco de troca de pneus. Nenhum item ilícito foi encontrado em posse dos três homens. No entanto, ao vistoriar os veículos, foi descoberto que a Fiat Doblò estava carregada com caixas de cigarros, enquanto no Jeta nada de irregular foi identificado.

Os indivíduos foram identificados como J.A.S., proprietário do Jeta, que afirmou estar “batendo a carga” e seguir para a região de Londrina; L.F.V.S., condutor da Fiat Doblò; e J.M.F., que teria ido ao local de moto (PCX) para entregar o macaco de troca de pneus a pedido de J.A.S.

Após contato com o plantão da Polícia Federal, o delegado determinou o encaminhamento dos três indivíduos e dos veículos para o pátio da Receita Federal. Além dos 17,5 mil maços de cigarros apreendidos, três celulares foram recolhidos para investigação.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas no combate ao crime. Para reportar atividades suspeitas, a população pode ligar para o 190, utilizar o aplicativo 190 PR ou o Disque Denúncia 181.