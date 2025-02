Magistrada Luciene Zanetti lança Obra “Equidade na Toga” na próxima sexta-feira, dia21

Segundo o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR),a obra é fruto da pesquisa de Mestrado da autora,e aborda a desigualdade de gênero na magistratura, com foco no TJPR, e utiliza uma abordagem científica para explorar as assimetrias históricas entre homens e mulheres no Poder Judiciário.

Ainda de acordo com informações cedidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o ponto central da obra é a investigação empírica realizada no TJPR, onde a autora descreve detalhadamente os processos de pesquisa iniciados em 2022. E a pesquisa envolveu a coleta de dados por meio de questionários online enviados a magistradas do TJPR, permitindo uma análise profunda sobre a realidade contemporânea das juízas paranaenses e os fenômenos de genderização, tokenismo, teto de vidro e segregação vertical.

Luciene Oliveira Vizzotto Zanetti também reflete sobre a discriminação estrutural de gênero a partir dos marcadores de raça e classe.

Segundo a Magistrada, o livro trata sobre a igualdade de gênero que, é uma demanda de qualquer sociedade justa, igualitária e democrática, e que a luta pela igualdade de gênero é um processo contínuo que exige envolvimento e compromisso de todos.

O evento de lançamento ocorrerá nesta sexta-feira,dia 21 de fevereiro, das 19:00 às 21:30, na livraria da Vila ,Shopping Aurora, Londrina – PR.