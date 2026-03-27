Banco Central Determina Liquidação da Entrepay por Risco aos Credores

O Banco Central do Brasil anunciou a liquidação extrajudicial das instituições pertencentes ao conglomerado Entrepay na última sexta-feira (27). Esta ação foi motivada por riscos significativos aos credores da Entrepay Instituição de Pagamento, que lidera o grupo, e se estende à Acqio Adquirência Instituição de Pagamento e à Octa Sociedade de Crédito Direto.

Entenda o Impacto no Sistema Financeiro

Apesar do conglomerado Entrepay representar apenas 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) em dezembro de 2025, a ação do Banco Central visa garantir a segurança do sistema e dos credores. Em comparação, as quatro maiores instituições financeiras do país concentram 54,7% dos ativos do SFN, com a Caixa Econômica Federal liderando com 15,1%.

Motivações e Consequências da Liquidação

A decisão pela liquidação foi decorrente de problemas econômicos e financeiros da Entrepay, além de violações das normas regulatórias. Este processo é um regime especial que permite ao Banco Central retirar de forma organizada instituições inviáveis do mercado, protegendo assim os interesses de depositantes e credores.

O Papel do Fundo Garantidor de Créditos

As instituições liquidadas, por serem de pagamento e crédito direto, não têm captações cobertas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este fundo é constituído por recursos dos bancos e destina-se a ressarcir clientes em caso de falência de instituições financeiras.

Medidas Futuras e Investigações

O Banco Central continuará a investigar as causas da crise na Entrepay e poderá aplicar sanções administrativas, além de comunicar as autoridades competentes. A liquidação implica na indisponibilidade dos bens dos controladores e ex-administradores da Entrepay, conforme a legislação vigente.