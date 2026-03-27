Jair Bolsonaro Recebe Alta Hospitalar e Cumpre Prisão Domiciliar

Na manhã desta sexta-feira (27), Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, teve alta do Hospital DF Star, conforme boletim médico divulgado. Ele estava internado desde 13 de março devido a um quadro de pneumonia.

Retorno para Casa

Bolsonaro retornou para sua residência em um condomínio no Lago Sul, área nobre de Brasília. Lá, ele cumprirá prisão domiciliar, conforme autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Contexto da Internação

O ex-presidente foi hospitalizado após sentir-se mal no Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpria pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, entre outras acusações. Ele chegou ao hospital com sintomas como febre alta e queda de saturação de oxigênio.

Detalhes da Prisão Domiciliar

Durante a prisão domiciliar, Bolsonaro será monitorado com tornozeleira eletrônica. A segurança da residência ficará a cargo dos agentes da Polícia Militar do Distrito Federal, com o objetivo de prevenir possíveis tentativas de fuga.

Duração e Reavaliação

A prisão domiciliar está inicialmente prevista para durar 90 dias. Após esse período, a situação será revisada pelo ministro do STF, que poderá solicitar uma nova perícia médica para decidir sobre a continuidade da medida.