Londrina promove Dia D de vacinação contra gripe neste sábado

Neste sábado (28), Londrina inicia a 28ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe com um evento oficial na VI Feira da Saúde, no Hospital Zona Sul, às 10h. O prefeito Tiago Amaral e a secretária de Saúde, Vivian Feijó, estarão presentes. O Dia D ocorrerá em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) entre 8h e 17h, abrangendo todas as regiões do município.

Unidades de Saúde Participantes

As UBSs participantes incluem Guanabara, Centro e Vila Casoni (central); Chefe Newton, Parigot e Maria Cecília (norte); Eldorado e Piza (sul); Armindo Guazzi e Marabá (leste); Panissa e Bandeirantes (oeste); além de Lerroville e Paiquerê (zona rural). A vacinação não requer agendamento, apenas um documento de identificação e, se possível, a Carteira de Vacinação.

Objetivos da Campanha

A campanha visa reduzir complicações e mortalidade por influenza, focando inicialmente em grupos prioritários como crianças, idosos, gestantes, povos indígenas e profissionais de saúde. Posteriormente, a vacinação será ampliada para toda a população.

Vacina Trivalente Atualizada

A vacina de 2026 é trivalente, protegendo contra Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B (Victoria). A composição é ajustada anualmente pela OMS e Anvisa para acompanhar as mutações do vírus.

Importância da Vacinação

Vivian Feijó destaca a importância do Dia D como uma oportunidade para proteger a população e reduzir a circulação do vírus. Segundo ela, vacinar é um ato de cuidado coletivo e individual, essencial para prevenir complicações graves.

Dados Sobre a Circulação do Vírus

Dados preliminares de 2026 do Ministério da Saúde indicam um aumento na circulação de vírus respiratórios, inclusive a influenza, com 14,3 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até 14 de março, e a influenza responsável por 28,1% dessas infecções.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br