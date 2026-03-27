PMPR reforça combate à violência doméstica com novas viaturas e treinamento

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu um importante passo no combate à violência doméstica ao entregar 54 viaturas destinadas à Patrulha Maria da Penha. As viaturas foram distribuídas estrategicamente por todas as regiões do estado, ampliando a capacidade de resposta e cobertura policial.

Capacitação de Policiais

Além da entrega das viaturas, a PMPR capacitou 152 policiais militares em um treinamento multidisciplinar. O programa de formação incluiu estudos sobre feminicídios, estratégias de acolhimento às vítimas e técnicas de enfrentamento da violência contra crianças, adolescentes e idosos.

Impacto no Estado do Paraná

Com a distribuição das novas viaturas e a capacitação dos policiais, espera-se um impacto significativo na segurança pública do Paraná. A iniciativa busca fortalecer o apoio às vítimas e melhorar o tempo de resposta das equipes em situações de emergência.