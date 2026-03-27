Campanha de Vacinação contra a Gripe Inicia no Paraná neste Sábado

Neste sábado, a campanha de vacinação contra a gripe terá início em todo o estado do Paraná, com um grande esforço das unidades de saúde locais. A iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra o vírus influenza.

Estrutura de Atendimento

De acordo com dados fornecidos pelos municípios, 915 salas de vacinação estarão em funcionamento das 8h às 17h. A operação conta com o envolvimento de 7.387 profissionais de saúde, garantindo assistência adequada e segura durante todo o período da campanha.

Orientações para a População

A população é orientada a procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a dose da vacina. A imunização é especialmente importante para grupos prioritários, como idosos, crianças e pessoas com condições de saúde preexistentes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br