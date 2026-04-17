Professor Ademilson José Miranda é homenageado com título de Cidadão Benemérito do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou, nesta quinta-feira (16), uma solenidade para conceder o título de Cidadão Benemérito ao professor Ademilson José Miranda. A sessão foi conduzida pela segunda-secretária Maria Victoria (PP), que ressaltou a importância da homenagem como reconhecimento ao impacto positivo do professor na vida de diversas pessoas ao longo de sua trajetória.

Natural de Teixeira Soares, Ademilson construiu sua carreira na educação e na gestão pública do estado. Ele iniciou como professor de Língua Portuguesa na rede estadual e, posteriormente, assumiu cargos de coordenação e direção em órgãos como o Procon/PR, Casa de Custódia de São José dos Pinhais, Penitenciária Estadual de Piraquara e Departamento Penitenciário do Paraná.

Além da atuação em órgãos públicos, Ademilson também se destacou em entidades civis, exercendo funções como delegado adjunto da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg/Paraná) e presidente da Câmara Disciplinar do Clube Duque de Caxias.

Durante a cerimônia, o homenageado afirmou que receber o título representa um reconhecimento de grande valor, especialmente por simbolizar o respeito do povo paranaense. Aos 80 anos, Ademilson agradeceu pela distinção e destacou a importância da educação e do serviço público em sua trajetória.

Maria Victoria enfatizou que Ademilson formou gerações e levou o mesmo compromisso ético para as funções públicas que exerceu, sempre com dedicação ao interesse coletivo. O prefeito Douglas Fabrício e o ex-deputado Rasca Rodrigues também ressaltaram a trajetória exemplar do professor, destacando seu compromisso com a educação, a família e o voluntariado.

O evento contou ainda com a presença de representantes de entidades civis e autoridades, que reforçaram a relevância da homenagem e o legado deixado por Ademilson José Miranda no Paraná.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br