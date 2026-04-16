Vozes da Experiência reúne idosos na ExpoLondrina 2026 em ação da Assembleia Itinerante

A Assembleia Itinerante realizou, nesta quinta-feira (16), uma edição do programa Vozes da Experiência durante a ExpoLondrina 2026, no estande do Poder Legislativo. A iniciativa reuniu cerca de 150 idosos, que participaram de atividades na Arena da Democracia e assistiram à apresentação do Coro Vozes, da Secretaria Municipal do Idoso de Londrina.

O programa, coordenado pela Escola do Legislativo, foi direcionado ao público idoso e integrou ações de educação cidadã e fortalecimento do diálogo com a comunidade. Os participantes foram divididos em grupos para discutir desafios cotidianos e sugerir propostas em áreas como saúde, mobilidade urbana, inclusão digital, lazer e garantia de direitos.

O objetivo da atividade foi ouvir as experiências dos idosos e transformar suas contribuições em sugestões para políticas públicas, promovendo a participação ativa desse público na construção de ações legislativas. As propostas apresentadas serão encaminhadas ao Poder Executivo para avaliação.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (Republicanos), destacou que a ação aproxima o Parlamento da população e reforça o papel do Legislativo em ouvir e encaminhar as demandas da sociedade.

Os participantes elogiaram a iniciativa, ressaltando a importância de espaços de escuta e troca de experiências. Para muitos, o evento foi uma oportunidade de reencontro e de participação ativa em temas de cidadania e democracia.

A programação da Assembleia Itinerante na ExpoLondrina 2026 também incluiu atividades para estudantes, como a palestra “Três Poderes” e o Jogo da Democracia, que simula o processo eleitoral de forma interativa, promovendo a compreensão do funcionamento das instituições públicas.

As ações continuam nesta sexta-feira (17), com novas atividades voltadas à formação cidadã de estudantes e à qualificação de agentes públicos.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br