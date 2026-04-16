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Polícia Militar apreende quase 900 kg de maconha em Foz do Iguaçu

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 16 de abril de 2026 18:58

A Polícia Militar do Paraná realizou uma grande apreensão de drogas na manhã desta quinta-feira (16) em Foz do Iguaçu. A ação aconteceu por volta das 11h40, na região da Aparecidinha, no bairro Três Lagoas.

Durante patrulhamento em uma área rural, policiais do 14º Batalhão perceberam um homem em uma motocicleta agindo de forma suspeita. Ao receber ordem de parada, o condutor tentou fugir, mas foi interceptado pela equipe logo em seguida.

Nas buscas realizadas próximas ao local da abordagem, os policiais encontraram uma trilha na vegetação. No caminho, localizaram vários fardos de maconha, totalizando 882,2 quilos, que estavam escondidos e prontos para distribuição.

Além da droga, a motocicleta usada na fuga e um celular foram apreendidos. O suspeito foi encaminhado, junto com o material, para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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