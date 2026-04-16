Encontro de Mulheres do Norte do Paraná destaca liderança e inovação na ExpoLondrina

O Recinto Horácio Coimbra, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina, recebeu nesta quinta-feira (16) mais de 400 participantes para o III Encontro de Mulheres do Norte do Paraná. O evento, que faz parte da programação da ExpoLondrina, teve como tema central “Conexão, Liderança e Inovação”, abordando a atuação feminina nos setores do agronegócio, comércio e indústria.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades como o prefeito de Londrina, Tiago Amaral, a primeira-dama Juliana Yagushi Amaral, a secretária estadual da Mulher, Mariana Neris, e a secretária municipal de Política para as Mulheres, Marisol Chiesa, entre outros representantes locais e estaduais.

O encontro foi organizado em parceria pela Secretaria Municipal de Política para as Mulheres (SMPM), Sindicato Rural Patronal de Londrina e Comissão de Mulheres da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep). O objetivo principal foi incentivar a presença feminina em cargos de liderança, promover a troca de experiências e fortalecer redes de colaboração voltadas ao desenvolvimento rural e empresarial.

Durante o evento, as participantes puderam conhecer a Feira Arte Mulher Empreendedora, realizada pela SMPM, e a Sala da Mulher Empreendedora, fruto da parceria entre a Prefeitura de Londrina e o Sebrae/PR. Entre as expositoras, a artesã Lucimar Vettori apresentou produtos de costura criativa e compartilhou sua experiência de reinvenção profissional após a aposentadoria, além de sua atuação voluntária em cursos de artesanato para outras mulheres.

As autoridades presentes destacaram a importância do protagonismo feminino em diferentes áreas. O prefeito Tiago Amaral ressaltou o impacto positivo das mulheres no mercado de trabalho, especialmente no agronegócio. Já a secretária estadual Mariana Neris reforçou o compromisso do governo em apoiar políticas públicas voltadas às mulheres e promover a proteção de seus direitos.

O evento também contou com uma apresentação da Patrulha Maria da Penha, que explicou sobre os tipos de violência contra a mulher e a importância da rede de proteção existente em Londrina. O soldado Rodney, do 5º Batalhão, enfatizou o papel dos agentes na garantia das medidas protetivas e no acolhimento das vítimas.

Na programação, o talk show “Conexões que transformam” reuniu lideranças femininas do agronegócio, comércio e setor público, como a presidente da ACIL, Vera Antunes, a primeira-dama Juliana Yagushi Amaral e a deputada federal Leandre Dal Ponte, entre outras gestoras.

O III Encontro de Mulheres do Norte do Paraná reforçou a importância do fortalecimento das redes femininas e da promoção de espaços para o desenvolvimento de lideranças, inovação e empreendedorismo na região.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br