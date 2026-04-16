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Novos trechos da Adutora do Agreste vão ampliar abastecimento de água para 195 mil pessoas em Pernambuco

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 16 de abril de 2026 21:28

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) autorizou o início das obras em dois novos trechos da Adutora do Agreste Pernambucano. A assinatura da ordem de serviço ocorreu nesta quinta-feira (16), em Recife, pelo ministro Waldez Góes, e representa um investimento superior a R$ 72 milhões.

Os lotes contemplados são o 3B, entre Buíque e Iati, e o 5E, entre São Caetano e Cachoeirinha. As intervenções incluem a instalação de sistemas de adução e de uma estação elevatória, fundamentais para levar água tratada a diversas cidades da região.

No lote 3B, serão instalados 11,7 quilômetros de tubulações e construída a Estação Elevatória de Água Tratada de Iati, beneficiando diretamente mais de 174 mil moradores de Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas e Iati.

Já o lote 5E prevê a implantação de 21,8 quilômetros de tubulações, atendendo cerca de 20,6 mil habitantes de Cachoeirinha.

A Adutora do Agreste é uma obra estruturante que, em sua primeira etapa, terá 695 quilômetros de extensão, com potencial para abastecer mais de 1,3 milhão de pessoas em 23 municípios pernambucanos. O projeto integra o Caminho das Águas, parte dos investimentos do Novo PAC, e visa fortalecer a segurança hídrica no semiárido do estado.

O sistema é conectado à Transposição do Rio São Francisco, ampliando o fornecimento de água para o interior de Pernambuco. Em janeiro, outro trecho da adutora entrou em operação, beneficiando o município de Bezerros e garantindo abastecimento regular para cerca de 65 mil pessoas.

Ao todo, a Adutora do Agreste faz parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, que assegura acesso à água para aproximadamente 12 milhões de pessoas em mais de 390 municípios do Nordeste.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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