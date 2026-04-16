Novo equipamento agiliza diagnóstico e tratamento de câncer infantil em SP

O Hospital Graacc, referência no atendimento a crianças com câncer em São Paulo, recebeu um novo acelerador linear de última geração. O aparelho, modelo Versa HD da Elekta, substitui o antigo equipamento da instituição e promete aumentar a capacidade de atendimento de 150 para até 250 pacientes por mês.

Com investimento de aproximadamente R$ 9 milhões, o novo acelerador oferece maior precisão, qualidade e rapidez nos tratamentos, permitindo sessões mais curtas e específicas. Segundo o CEO do Graacc, André Negrão, a tecnologia reduz a quantidade de radiação recebida pelas crianças e minimiza efeitos colaterais, graças à precisão milimétrica do feixe radioativo.

Atualmente, cerca de 15 pacientes já estão sendo atendidos com o novo equipamento, e a expectativa é ampliar gradativamente até atingir o potencial máximo de 250 atendidos mensalmente.

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que prevê a instalação de pelo menos um acelerador linear em cada estado brasileiro até o fim do ano. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o programa também aumentará em 30% o valor pago por sessão de radioterapia para tratamentos de alto custo, beneficiando unidades como o Hospital São Paulo da Unifesp, que também recebeu um novo aparelho.

Além do avanço nos tratamentos, houve melhorias no diagnóstico do câncer infantil. Um convênio com o hospital A.C. Camargo, por meio da telemedicina, reduziu o tempo médio para confirmação do diagnóstico de seis meses para cerca de duas semanas, acelerando o início do tratamento e aumentando as chances de recuperação dos pacientes.

O programa prevê ainda a formação de mais profissionais especializados, como médicos residentes, fisioterapeutas, enfermeiros e radiologistas, que atuarão nos centros que adotam as novas tecnologias.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br