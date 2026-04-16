Home / Destaques / Novo equipamento agiliza diagnóstico e tratamento de câncer infantil em SP

Novo equipamento agiliza diagnóstico e tratamento de câncer infantil em SP

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 16 de abril de 2026 21:54

O Hospital Graacc, referência no atendimento a crianças com câncer em São Paulo, recebeu um novo acelerador linear de última geração. O aparelho, modelo Versa HD da Elekta, substitui o antigo equipamento da instituição e promete aumentar a capacidade de atendimento de 150 para até 250 pacientes por mês.

Com investimento de aproximadamente R$ 9 milhões, o novo acelerador oferece maior precisão, qualidade e rapidez nos tratamentos, permitindo sessões mais curtas e específicas. Segundo o CEO do Graacc, André Negrão, a tecnologia reduz a quantidade de radiação recebida pelas crianças e minimiza efeitos colaterais, graças à precisão milimétrica do feixe radioativo.

Atualmente, cerca de 15 pacientes já estão sendo atendidos com o novo equipamento, e a expectativa é ampliar gradativamente até atingir o potencial máximo de 250 atendidos mensalmente.

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, que prevê a instalação de pelo menos um acelerador linear em cada estado brasileiro até o fim do ano. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o programa também aumentará em 30% o valor pago por sessão de radioterapia para tratamentos de alto custo, beneficiando unidades como o Hospital São Paulo da Unifesp, que também recebeu um novo aparelho.

Além do avanço nos tratamentos, houve melhorias no diagnóstico do câncer infantil. Um convênio com o hospital A.C. Camargo, por meio da telemedicina, reduziu o tempo médio para confirmação do diagnóstico de seis meses para cerca de duas semanas, acelerando o início do tratamento e aumentando as chances de recuperação dos pacientes.

O programa prevê ainda a formação de mais profissionais especializados, como médicos residentes, fisioterapeutas, enfermeiros e radiologistas, que atuarão nos centros que adotam as novas tecnologias.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 mil ...
17 de abril de 2026
PGR solicita ao STF que Monique Medeiros volte à prisão no caso H ...
16 de abril de 2026
Estudo revela aumento do risco de Síndrome de Guillain-Barré após ...
16 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress