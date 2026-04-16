Seis brasileiros avançam às oitavas no Mundial de Surfe em Margaret River

O Brasil garantiu forte presença nas oitavas de final da etapa de Margaret River, na Austrália, pela Liga Mundial de Surfe (WSL). Seis surfistas brasileiros seguem na disputa após as baterias realizadas nesta quinta-feira (16).
Avançaram para a próxima fase Gabriel Medina, Yago Dora, Ítalo Ferreira, João Chianca e os irmãos Miguel e Samuel Pupo. Já Matheus Herdy, Filipe Toledo e Alejo Muniz foram eliminados da competição.
O paulista Samuel Pupo foi o primeiro brasileiro a se classificar, somando 15.50 pontos na bateria de abertura do round 2 contra o norte-americano Cole Houshmand. Samuel enfrentará Kanoa Igarashi (Japão) nas oitavas.
Gabriel Medina, tricampeão mundial, superou o mexicano Alan Cleland com 13.16 pontos e terá pela frente o australiano Jack Robinson, bicampeão da etapa em 2024.
O catarinense Yago Dora venceu o australiano Jacob Willcox por 13.67 a 12.93 e agora encara Connor O’Leary (Japão/Austrália). Já Ítalo Ferreira passou pelo marroquino Ramzi Boukhiam em uma disputa acirrada, vencendo por 13.47 a 13.33. Nas oitavas, Ítalo enfrentará o compatriota João Chianca, que derrotou Jake Marshall (EUA) por 12.70 a 12.00.
Miguel Pupo, líder do ranking após vencer em Bells Beach, também avançou ao superar Morgan Cibilic (Austrália) com 12.83 pontos. Seu próximo adversário será Ethan Ewing (Austrália).
No feminino, Luana Silva representa o Brasil e estreia no round 2 contra a australiana Sophie McCulloc.
A etapa de Margaret River conta com 36 surfistas na disputa masculina e 24 na feminina, reforçando a competitividade do circuito mundial.
