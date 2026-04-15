Home / Esportes / Tiago Splitter faz história e leva Portland Trail Blazers aos playoffs da NBA

Tiago Splitter faz história e leva Portland Trail Blazers aos playoffs da NBA

Atualizado: 15 de abril de 2026 18:53

O técnico brasileiro Tiago Splitter, de 41 anos, alcançou um marco inédito ao comandar o Portland Trail Blazers na NBA, tornando-se o primeiro brasileiro a liderar uma equipe nos playoffs da principal liga de basquete do mundo.

Na madrugada desta quarta-feira (15), Splitter conduziu o Blazers à vitória sobre o Phoenix Suns por 114 a 110, fora de casa, garantindo a vaga nos playoffs após cinco temporadas fora da disputa. O resultado também assegurou ao time a sétima posição da Conferência Oeste e um confronto contra o San Antonio Spurs na próxima fase.

A partida foi marcada por uma virada emocionante no último quarto, quando o Blazers reverteu uma desvantagem de 11 pontos. O destaque do jogo foi o ala israelense Deni Avidja, que anotou 41 pontos e foi fundamental para o triunfo da equipe.

Tiago Splitter assumiu o comando do Portland Trail Blazers em outubro de 2025, após a saída do então técnico Chauncey Billups, envolvido em uma investigação federal. Antes disso, Splitter já havia atuado como assistente técnico no Brooklyn Nets e Houston Rockets, além de conquistar títulos na França pelo Paris Basketball.

O duelo contra o Suns foi válido pelo play-in, torneio que define as últimas vagas para os playoffs. Agora, o Blazers enfrentará o San Antonio Spurs, equipe pela qual Splitter fez história como jogador e conquistou o título da NBA em 2014.

O próximo jogo da série melhor de sete acontece no domingo (19), às 22h, na casa do Spurs, no Texas. O Suns, por sua vez, ainda tem chance de classificação, disputando a oitava vaga da conferência.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

