Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, na última terça-feira (14). A ação foi realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar durante patrulhamento na Vila Ribeiro.

Os policiais identificaram um grupo em atitude suspeita em uma casa aparentemente abandonada. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram esconder objetos.

Durante a vistoria no imóvel, foram encontradas diversas porções de crack já fracionadas e prontas para venda, além de utensílios como lâminas e embalagens, indicando que o local era utilizado para o preparo e fracionamento da droga.

Além disso, buscas autorizadas em residências ligadas aos suspeitos resultaram na apreensão de mais materiais usados para acondicionar entorpecentes. Os cinco detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com as drogas, dinheiro, celulares e outros objetos apreendidos, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br