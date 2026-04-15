Palestra na ExpoLondrina 2026 destaca Selo ABNT e políticas de combate à violência contra mulheres

Durante a ExpoLondrina 2026, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu uma palestra sobre o Selo ABNT e as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. O evento, realizado na Casa do Criador, reuniu servidores de câmaras municipais da região e representantes da sociedade civil organizada.

A secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Mariana Neris, ressaltou a importância de consolidar políticas públicas para prevenir e combater a violência de gênero. Ela destacou que o conhecimento da realidade local é fundamental para criar ações efetivas, além de enfatizar a necessidade de articulação entre diferentes setores da sociedade.

Mariana Neris apontou que o aumento dos registros de violência reflete maior conscientização e busca por ajuda das mulheres. Ela defendeu a descentralização das políticas e a destinação de recursos municipais para garantir atendimento e proteção, lembrando que o envolvimento de toda a sociedade, inclusive dos homens, é essencial para transformar essa realidade.

A chefe de gabinete da secretaria, Juliany Santos, apresentou o Selo ABNT de Boas Práticas de Combate às Violências contra as Mulheres. Desenvolvido em parceria com o Instituto Nós Por Elas, o selo estabelece critérios para que instituições públicas e privadas adotem medidas efetivas de enfrentamento à violência de gênero. A certificação possui quatro categorias — bronze, prata, ouro e platina — e exige desde compromissos institucionais até ações educativas e canais de denúncia.

Juliany destacou que o selo garante credibilidade e padronização, incentivando o engajamento de empresas, órgãos públicos e sociedade no combate à violência. No Paraná, cerca de 70% das certificações do país estão concentradas, reflexo do trabalho da Secretaria Estadual da Mulher.

Para obter o Selo Bronze, a Assembleia Legislativa do Paraná cumpriu requisitos como a assinatura de termo de compromisso, realização de ações educacionais anuais e divulgação de informações sobre o tema em seus canais oficiais. A certificação reconhece o compromisso da instituição com a promoção dos direitos das mulheres e a redução das desigualdades.

Além da palestra, a programação da Assembleia Itinerante na ExpoLondrina incluiu atividades educativas na Arena da Democracia, com jogos e palestras sobre o funcionamento dos Três Poderes, voltadas para estudantes do ensino médio. As ações seguem até sexta-feira, com foco na formação cidadã e qualificação de agentes públicos.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br