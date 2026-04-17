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Paraná investe em Telessaúde e amplia atendimento cardiovascular com apoio do Banco Mundial

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Atualizado: 17 de abril de 2026 0:59

O Governo do Paraná destinou recursos do Banco Mundial para fortalecer o setor de saúde no Estado. Até o momento, foram recebidos R$ 178,8 milhões, valor que contribuiu diretamente para diferentes áreas.

Do total repassado, R$ 159 milhões foram aplicados em medidas de combate à pandemia de Covid-19, reforçando a estrutura de atendimento e prevenção.

Além disso, R$ 19,8 milhões, equivalentes a US$ 3,75 milhões, foram direcionados para o desenvolvimento da Telessaúde e para a expansão da rede de atendimento cardiovascular, com o objetivo de melhorar a assistência à população e ampliar o acesso a serviços especializados.

Essas iniciativas fazem parte dos esforços do Estado para modernizar o sistema de saúde, utilizando tecnologia e recursos internacionais para garantir atendimento de qualidade aos paranaenses.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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