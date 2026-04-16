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Parque Vila Velha é reconhecido como patrimônio histórico e cultural do Paraná

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Atualizado: 16 de abril de 2026 12:19

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei 1165/2025, que concede ao Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, o título de Patrimônio Histórico e Cultural do Estado. A proposta é de autoria do deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), vice-líder do governo na ALEP.

O reconhecimento destaca a importância do parque para o Paraná, considerando sua relevância ambiental, geológica, paisagística, turística e científica. O local é conhecido pelas formações areníticas, furnas e lagoas, que atraem visitantes e pesquisadores de todo o país.

Com a nova legislação, o parque passa a ter respaldo formal para ações de preservação e valorização cultural, além de abrir espaço para parcerias entre o poder público, instituições e a concessionária que administra o local.

Segundo o deputado Marcelo Rangel, a medida fortalece políticas públicas de proteção ambiental e incentiva o turismo sustentável na região dos Campos Gerais. O parque também contribui para o desenvolvimento econômico local, promovendo a identidade cultural paranaense.

O projeto está alinhado à Constituição, que prevê a proteção do patrimônio cultural, e busca garantir que futuras gerações possam conhecer e valorizar esse importante símbolo natural e histórico do Paraná.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

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