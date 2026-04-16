Contabilistas de Londrina participam de evento sobre destinação do IR para projetos de idosos

Profissionais de contabilidade de Londrina foram convidados para o evento “Café com Contabilistas”, realizado nesta sexta-feira (17), às 9h, no auditório da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais (Caapsml), no Centro Cívico. O encontro, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), teve como objetivo apresentar as ações realizadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI) e divulgar projetos aptos a receber parte do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas.

A iniciativa integra a campanha “O futuro é agora”, que busca informar sobre o fundo criado em 1999 e os mecanismos de gestão e fiscalização dos recursos, que são destinados exclusivamente a projetos aprovados pelo CMDPI. A fiscalização é feita pela Secretaria Municipal do Idoso, Controladoria de Londrina, Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) e Ministério Público do Paraná.

Empresas podem destinar até 1% do imposto devido ao fundo, enquanto pessoas físicas podem direcionar até 6% do Imposto de Renda. Durante a declaração anual, que deve ser entregue até 29 de maio, é possível destinar até 3% do imposto devido diretamente na declaração, conforme cálculo do programa da Receita Federal.

Segundo a presidente do CMDPI, Ângela Tomazetti, o fundo já apoiou projetos de modernização de instituições, aquisição de equipamentos e veículos, além de iniciativas artísticas e culturais voltadas à população idosa. Ela destacou que a apresentação dos resultados busca mostrar o impacto social dos recursos e incentivar a participação da sociedade na melhoria da qualidade de vida dos idosos.

A aproximação com os contabilistas é considerada estratégica, já que esses profissionais orientam contribuintes sobre as possibilidades legais de destinação do Imposto de Renda. O secretário municipal do Idoso, Ailton Nantes, ressaltou a importância de esclarecer o funcionamento do fundo e os projetos beneficiados, reforçando que tanto empresas quanto pessoas físicas podem contribuir para políticas públicas locais.

O evento conta com apoio dos sindicatos dos Contabilistas de Londrina e Região (Sincolon) e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços Contábeis de Londrina e região (Sescap-LDR). No dia 25 de abril, durante o evento Viva o Centro, na Praça da Bandeira, profissionais do Sescap-LDR estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre a destinação de parte do Imposto de Renda para fundos sociais.

A destinação do imposto de renda e as deduções seguem as normas do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), Lei 12.213/2010, Lei 13.797/2019 e Instrução Normativa da Receita Federal 1.131/2011.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br