Lula faz visita à Espanha, Alemanha e Portugal para fortalecer parcerias e atrair investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta quinta-feira (16) uma viagem oficial pela Europa, com paradas na Espanha, Alemanha e Portugal. O objetivo principal da missão é fortalecer laços diplomáticos, buscar novos investimentos e discutir temas globais como democracia, multilateralismo e redução das desigualdades.

Barcelona, na Espanha, foi o primeiro destino de Lula. Ele participa da 1ª Cúpula Brasil-Espanha, onde se reúne com o presidente espanhol Pedro Sánchez. A expectativa é ampliar a cooperação em áreas como igualdade de gênero, economia social, saúde, cultura, empreendedorismo, ciência e tecnologia, além da assinatura de acordos estratégicos.

Na sequência, Lula participa do Fórum de Defesa da Democracia, com foco no fortalecimento do multilateralismo, combate à desinformação e promoção da igualdade de gênero, incluindo a violência política e digital.

No domingo (19), Lula segue para a Alemanha, onde participa da Hannover Messe, maior feira mundial de inovação e tecnologia industrial, que este ano homenageia o Brasil. Durante a visita, estão previstas reuniões com o chanceler Friedrich Merz e a assinatura de até dez acordos em áreas como defesa, mudanças climáticas, infraestrutura, inteligência artificial, bioeconomia e desenvolvimento sustentável.

A agenda na Alemanha inclui ainda a abertura do estande brasileiro na feira e a participação em um fórum empresarial, visando aproximar ainda mais os setores produtivos dos dois países.

A viagem termina em Portugal, no dia 21, com encontros com o primeiro-ministro Luís Montenegro e o presidente António José Seguro. Os temas discutidos incluem cooperação em ciência, tecnologia, inovação, imigração e combate à xenofobia, além de assuntos ligados à comunidade brasileira no país.

A comitiva brasileira é composta por 15 ministros e representantes de órgãos como o BNDES, Fundação Oswaldo Cruz e Apex-Brasil, reforçando o compromisso do governo com a ampliação das relações internacionais e o desenvolvimento de parcerias estratégicas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br