Documentário francês sobre os Irmãos Lumière retorna ao Cine Teatro Ouro Verde

O documentário francês “Lumière! A Aventura Continua”, dirigido por Thierry Frémaux, volta a ser exibido no Cine Teatro Ouro Verde, em Londrina, na próxima semana. As sessões acontecem nos dias 20, 21 e 22, segunda, terça e quarta-feira, em dois horários: às 16h e às 19h30.

Os ingressos têm valor integral de R$ 20,00, com meia-entrada disponível para estudantes, professores, idosos, doadores regulares de sangue, servidores públicos e outras categorias. Na segunda-feira, todos pagam meia, ou seja, R$ 10,00. A bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão e o pagamento pode ser feito em dinheiro ou via PIX.

Com duração de 105 minutos, o filme apresenta uma seleção de mais de cem registros feitos pelos Irmãos Lumière, pioneiros do cinema, entre 1895 e 1905. Todas as imagens foram restauradas, proporcionando ao público uma experiência única sobre as origens da sétima arte.

Thierry Frémaux, que também dirige o Festival de Cannes, aprofunda a trajetória dos Lumière nesta sequência, após o sucesso de seu documentário anterior “Lumière! A Aventura Começa”. O longa reforça a importância das primeiras produções cinematográficas para a história do cinema mundial.

O Cine Teatro Ouro Verde está localizado na Rua Maranhão, 85, no Centro de Londrina. O filme possui classificação indicativa de 10 anos.

Fonte: operobal.uel.br