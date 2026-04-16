Bebê paranaense inicia tratamento inovador contra hemofilia pelo SUS

Noah, um bebê do Paraná, tornou-se um dos pacientes mais jovens do Brasil a iniciar um novo tratamento contra a hemofilia A, doença hereditária rara que dificulta a coagulação do sangue.

O tratamento inovador foi incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e está disponível por meio do Hemepar, serviço de referência em hemoterapia no estado. A hemofilia A é causada pela deficiência do Fator VIII, proteína essencial para a formação de coágulos sanguíneos.

A condição, ligada ao cromossomo X, pode provocar sangramentos prolongados e exige acompanhamento especializado desde os primeiros meses de vida. Com o novo protocolo, pacientes como Noah têm acesso a terapias mais modernas e seguras, que podem melhorar a qualidade de vida e reduzir complicações.

A iniciativa reforça o compromisso do SUS em ampliar o acesso a tratamentos avançados para doenças raras, beneficiando famílias de todo o Paraná e do Brasil.

Fonte: www.saude.pr.gov.br