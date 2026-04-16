Londrina é destaque estadual como finalista do Prêmio Sebrae com programa inovador

Londrina foi selecionada como uma das finalistas do XIII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), na categoria Gestão Inovadora, graças ao programa Acelera Londrina. A iniciativa da Prefeitura visa simplificar a abertura de empresas e facilitar o acesso às informações sobre atividades econômicas permitidas em cada endereço do município, por meio de uma ferramenta digital com mapa interativo.

O reconhecimento coloca Londrina em evidência no cenário estadual de incentivo ao empreendedorismo. A cerimônia de premiação acontecerá em Curitiba, nesta quarta-feira (22), às 18h30, com a presença do prefeito Tiago Amaral e do secretário municipal de Fazenda, Eder Pires.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora valoriza projetos municipais que contribuem para o desenvolvimento econômico local. Nesta edição, 25 cidades do Paraná chegaram à fase final entre as 157 prefeituras participantes, que inscreveram mais de 200 projetos. Na categoria Gestão Inovadora, onde Londrina concorre, foram apresentados 26 projetos.

O secretário Eder Pires destacou que o Acelera Londrina é fruto da colaboração entre diferentes setores da Prefeitura, com foco em agilizar processos, integrar informações e melhorar a eficiência dos serviços públicos. Segundo ele, o programa representa um modelo de gestão voltado à desburocratização e à centralização do cidadão nas políticas públicas.

Além de Londrina, Jacarezinho e Carlópolis também figuram entre os finalistas do norte do Paraná, nas categorias Simplificação e Sustentabilidade e Meio Ambiente, respectivamente. O gerente de Ambiente de Negócios do Sebrae/PR, Luiz Marcelo Padilha, ressaltou que o prêmio reconhece municípios que priorizam o empreendedorismo em suas políticas públicas e promovem impacto positivo no desenvolvimento local.

O PSPE contempla nove categorias e destaca iniciativas que promovem inovação, integração institucional e fortalecimento dos pequenos negócios em todo o estado.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br