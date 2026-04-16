Projeto propõe prazo de 30 dias para análise de benefícios a pessoas com deficiência no Paraná

O deputado estadual Ney Leprevost (REP) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que visa agilizar a concessão de benefícios já garantidos por lei a pessoas com deficiência. A proposta determina que órgãos da administração pública, tanto direta quanto indireta, tenham até 30 dias para responder a solicitações administrativas relacionadas a esses direitos.

O prazo começa a ser contado a partir do protocolo do pedido e pode ser prorrogado uma única vez, por mais 30 dias, desde que haja justificativa formal da autoridade responsável. Além disso, o projeto estabelece que esses processos deverão ter prioridade em relação a outros procedimentos administrativos.

A iniciativa abrange pedidos como isenções tributárias estaduais, concessão de benefícios fiscais, acesso a programas públicos e demais direitos previstos em lei. O objetivo é garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso mais rápido e eficiente aos direitos já assegurados, sem criar novos benefícios.

Segundo Ney Leprevost, a demora na análise desses pedidos muitas vezes dificulta ou impede o acesso a direitos fundamentais. O deputado afirma que a proposta busca tornar a administração pública mais eficiente e assegurar dignidade às pessoas com deficiência no Paraná.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br