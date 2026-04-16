Home / Politica / Projeto propõe prazo de 30 dias para análise de benefícios a pessoas com deficiência no Paraná

Projeto propõe prazo de 30 dias para análise de benefícios a pessoas com deficiência no Paraná

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 16 de abril de 2026 16:19

O deputado estadual Ney Leprevost (REP) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que visa agilizar a concessão de benefícios já garantidos por lei a pessoas com deficiência. A proposta determina que órgãos da administração pública, tanto direta quanto indireta, tenham até 30 dias para responder a solicitações administrativas relacionadas a esses direitos.

O prazo começa a ser contado a partir do protocolo do pedido e pode ser prorrogado uma única vez, por mais 30 dias, desde que haja justificativa formal da autoridade responsável. Além disso, o projeto estabelece que esses processos deverão ter prioridade em relação a outros procedimentos administrativos.

A iniciativa abrange pedidos como isenções tributárias estaduais, concessão de benefícios fiscais, acesso a programas públicos e demais direitos previstos em lei. O objetivo é garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso mais rápido e eficiente aos direitos já assegurados, sem criar novos benefícios.

Segundo Ney Leprevost, a demora na análise desses pedidos muitas vezes dificulta ou impede o acesso a direitos fundamentais. O deputado afirma que a proposta busca tornar a administração pública mais eficiente e assegurar dignidade às pessoas com deficiência no Paraná.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Parque Vila Velha é reconhecido como patrimônio histórico e cultu ...
16 de abril de 2026
Assembleia Legislativa do Paraná reconhece profissionais da prote ...
16 de abril de 2026
Palestra na ExpoLondrina 2026 destaca Selo ABNT e políticas de co ...
15 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress