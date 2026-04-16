Banda BR3 anima Sextou na Concha com rock nacional nesta sexta-feira em Londrina

Nesta sexta-feira (17), a Concha Acústica de Londrina recebe mais uma edição do Sextou na Concha, evento que antecede o feriado de Tiradentes e promete movimentar o centro da cidade. A programação começa às 18h, com a tradicional feira gastronômica a céu aberto, oferecendo diversas opções de comidas, bebidas e outros produtos para os visitantes.

O público poderá aproveitar o espaço amplo com mesas, cadeiras e bancos de concreto, ideais para quem deseja relaxar e curtir o início do fim de semana. A partir das 19h30, a banda BR3 sobe ao palco trazendo um repertório recheado de clássicos do rock nacional das décadas de 1980, 1990 e 2000. O trio, formado por Rodrigo Kbça (baixo e vocal), Eduardo Murbach (guitarra e vocal) e Felipe Lampe (bateria), é presença frequente no evento e promete animar a noite com versões dançantes e potentes de grandes sucessos.

De acordo com a coordenação do projeto, a expectativa é de mais uma edição de sucesso, com previsão de tempo firme e clima agradável. O evento é aberto para todas as idades e conta com um espaço especial para crianças, incluindo tobogã inflável e área kids com mesas próximas para os pais acompanharem os pequenos com conforto e segurança.

Além da música ao vivo, a feira gastronômica oferece uma grande variedade de opções, como lanches, sanduíches, pastel, comida asiática, crepes, milho, pamonha, espetinhos, torresmo, porções, comida japonesa, bolos, pães artesanais, verduras, pipoca, churros, doces, caldo de cana, sucos, chopp, produtos mineiros, além de joias, saboaria e roupas temáticas de rock.

O Sextou na Concha é realizado pela Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, com apoio da Prefeitura por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) e da Secretaria Municipal de Cultura.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br