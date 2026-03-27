Polícia de SP Desarticula Esquema de Golpe do Falso Advogado com 10 Prisões

A Polícia Civil de São Paulo realizou a prisão de dez pessoas acusadas de participarem de um esquema de fraude conhecido como 'golpe do falso advogado'. A operação ocorreu na última quinta-feira (26), resultando na desarticulação de uma central criminosa que lesava vítimas ao prometer valores inexistentes de processos judiciais.

Detalhes da Operação

O grupo, composto por nove homens e uma mulher, enganava as vítimas ao afirmar que elas tinham dinheiro a receber de ações judiciais fictícias. Para liberar os supostos valores, os criminosos solicitavam pagamentos antecipados. A operação da polícia foi desencadeada após uma denúncia anônima, que levou os agentes ao local onde flagraram os suspeitos em atividade.

Materiais Apreendidos

Durante a abordagem, foram apreendidos 25 celulares, nove notebooks, cinco veículos e cadernos com anotações detalhando os roteiros utilizados nas fraudes. Os materiais serão submetidos à perícia para auxiliar nas investigações em andamento.

Próximos Passos

Os detidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba e permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como estelionato e associação criminosa, e as investigações continuam para identificar possíveis novos integrantes do esquema.

Operações Similares

No início da semana, outras 16 pessoas foram presas em Ermelino Matarazzo, também envolvidas em golpes semelhantes. Além disso, outras quatro pessoas foram detidas no estado de São Paulo por aplicar fraudes relacionadas a precatórios, solicitando taxas inexistentes através de transferências bancárias.