Concurso da Secretaria de Saúde do Paraná Acontece Neste Domingo

O concurso público da Secretaria de Saúde do Paraná será realizado neste domingo, contando com a participação de mais de 92 mil inscritos que disputam 641 vagas no Quadro Próprio de Servidores.
Cidades de Realização das Provas
As provas serão aplicadas em sete cidades do estado: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama. Os candidatos devem estar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões.
Horários de Acesso e Fechamento dos Portões
Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, sem tolerância para atrasos, portanto é crucial que os candidatos se programem para chegar com antecedência.