Concurso da Secretaria de Saúde do Paraná Acontece Neste Domingo

O concurso público da Secretaria de Saúde do Paraná será realizado neste domingo, contando com a participação de mais de 92 mil inscritos que disputam 641 vagas no Quadro Próprio de Servidores.

Cidades de Realização das Provas

As provas serão aplicadas em sete cidades do estado: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama. Os candidatos devem estar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões.

Horários de Acesso e Fechamento dos Portões

Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, sem tolerância para atrasos, portanto é crucial que os candidatos se programem para chegar com antecedência.