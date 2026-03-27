Paraná Inicia 28ª Campanha de Vacinação contra a Gripe com Dia D

O Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), dá início neste sábado (28) à 28ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. O evento marca um esforço conjunto para aumentar a cobertura vacinal em toda a região.

Objetivo da Campanha

A campanha visa facilitar o acesso da população às vacinas e garantir que um maior número de pessoas seja imunizado contra a gripe. O Dia D de Multivacinação é uma estratégia essencial para alcançar este objetivo.

Importância da Vacinação

A vacinação é uma ferramenta crucial na prevenção de doenças e na manutenção da saúde pública. Ao participar da campanha, os cidadãos contribuem para a proteção coletiva e ajudam a evitar a propagação do vírus.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br