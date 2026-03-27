PMPR Reforça Combate à Violência Doméstica com Novas Viaturas e Capacitação Policial

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) intensificou suas ações no combate à violência doméstica com a entrega de 54 novas viaturas e a capacitação de 152 policiais. A iniciativa, realizada em Curitiba, faz parte de um investimento de R$ 9,2 milhões do Governo do Estado para fortalecer a Patrulha Maria da Penha e ampliar a proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Investimento em Segurança Pública

Os novos veículos serão utilizados para aumentar a presença policial e melhorar o atendimento preventivo em diversas regiões do Paraná, incluindo cidades como Curitiba, Londrina e Maringá. Essa ação visa não apenas a proteção imediata, mas também o acompanhamento de medidas protetivas, reforçando a atuação do programa Mulher Segura.

Capacitação de Policiais

A capacitação dos policiais ocorreu entre os dias 25 e 27 de março, no Batalhão de Polícia Escolar Comunitária, em Curitiba. O curso teve como objetivo padronizar o atendimento e fortalecer ações preventivas, abordando temas como feminicídios, estratégias de acolhimento e uso de tecnologias para monitoramento de agressores.

Parcerias e Integração

A iniciativa contou com a colaboração de diversas instituições de segurança e assistência social, promovendo um fluxo mais eficiente no atendimento às vítimas. A participação de representantes do sistema de Justiça foi fundamental para garantir uma resposta integrada e eficaz.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br