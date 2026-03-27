Concurso da Secretaria de Saúde do Paraná Atrai Mais de 92 Mil Inscritos

Neste domingo, ocorre o aguardado concurso público da Secretaria Estadual da Saúde do Paraná, que atraiu mais de 92 mil candidatos. O certame oferece 641 vagas para integrar o Quadro Próprio de Servidores da saúde.

Locais de Prova

As provas serão realizadas em sete cidades paranaenses: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Umuarama. Os candidatos devem estar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões.

Horários e Recomendações

Os portões serão abertos às 12h e fecharão pontualmente às 13h. É recomendado que os candidatos cheguem com antecedência para evitar imprevistos e garantir a participação no concurso.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br