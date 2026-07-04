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Marinha alerta para ressaca com ondas de até 2,5 metros no litoral do Rio

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 4 de julho de 2026 10:35

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, válido das 15h deste sábado (4) até as 18h de domingo (5). Segundo o comunicado, as ondas podem chegar a 2,5 metros de altura na orla carioca.

O Sistema Alerta Rio, da prefeitura, informa que a temperatura deve cair neste sábado, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. A máxima prevista é de 26ºC.

O Centro de Operações Rio orienta que banhistas evitem entrar no mar e praticar esportes aquáticos durante o período de ressaca. Também é recomendado não permanecer em mirantes ou áreas próximas ao mar. O Corpo de Bombeiros reforçou a sinalização com bandeiras vermelhas para alertar sobre o perigo das fortes ondas e correntes marítimas.

No domingo (5), quando acontece o jogo entre Brasil e Noruega e milhares de torcedores são esperados na Fan Fest de Copacabana, o Grupamento Marítimo de Salvamento montou um esquema especial para impedir o acesso ao mar. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada na madrugada e manhã. Os ventos devem ser moderados, com temperaturas entre 15ºC e 25ºC.

Na segunda-feira (6), a tendência é de melhora no tempo, com redução da nebulosidade e ausência de chuva. Os ventos ficarão entre fracos e moderados, e a máxima pode chegar a 29ºC.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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