Argentina supera Cabo Verde na prorrogação e avança às oitavas da Copa do Mundo

A seleção da Argentina garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo após vencer Cabo Verde por 3 a 2 em uma partida emocionante realizada em Miami, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (3). O confronto foi decidido apenas na prorrogação, encerrando a surpreendente campanha de Cabo Verde em sua primeira participação no torneio.

O jogo começou equilibrado, com a Argentina encontrando dificuldades para furar a defesa cabo-verdiana. O gol de Lionel Messi aos 28 minutos do primeiro tempo abriu o placar para os argentinos, mas a equipe africana manteve a postura defensiva e segurou o resultado até o intervalo.

No segundo tempo, Cabo Verde cresceu em campo e empatou com Deroy Duarte, levando a torcida ao delírio. A Argentina intensificou a pressão, mas parou em boas defesas do goleiro Vozinha. O empate persistiu até o fim do tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.

Na etapa extra, Lisandro Martínez colocou a Argentina novamente em vantagem, mas Sidny Lopes Cabral marcou um belo gol e deixou tudo igual mais uma vez. O gol decisivo veio após escanteio cobrado por Messi, quando a bola desviou no zagueiro cabo-verdiano Diney Borges e entrou, selando a vitória argentina.

Com o resultado, a Argentina enfrentará o Egito nas oitavas de final, em partida marcada para terça-feira (7), às 13h, em Atlanta. Já Cabo Verde se despede da competição com atuações históricas, incluindo empates contra Espanha e Uruguai, e uma eliminação honrosa diante dos atuais campeões mundiais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br