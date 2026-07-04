Ônibus com romeiros tomba em Canindé (CE) e deixa duas vítimas fatais

Um ônibus que transportava romeiros tombou na manhã desta quinta-feira (4) na rodovia CE-456, na zona rural de Canindé, interior do Ceará. O acidente aconteceu por volta das 6h, nas proximidades da comunidade de Bom Jesus.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Canindé, duas pessoas morreram no local. O número exato de feridos ainda não foi divulgado oficialmente.

O veículo havia saído da cidade de Brejo Santo e seguia em direção ao Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, destino tradicional de romarias na região.

O Hospital Regional São Francisco de Canindé informou que 23 pessoas deram entrada no setor de emergência da Santa Casa local. Entre os atendidos, dois pacientes precisaram ser transferidos para o Hospital Terciário, enquanto quatro passaram por cirurgias e seguem internados. Outros 14 permanecem em observação.

O Santuário de São Francisco das Chagas, por meio de suas redes sociais, manifestou solidariedade às vítimas, familiares e a todos os envolvidos no acidente.

Este é o segundo acidente envolvendo ônibus com vítimas fatais registrado no Ceará em menos de um mês. No último dia 15 de junho, um ônibus que transportava um time de basquete tombou na CE-187, em Tauá, resultando na morte de sete atletas e deixando mais de 30 feridos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br