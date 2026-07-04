Home / Destaques / Ônibus com romeiros tomba em Canindé (CE) e deixa duas vítimas fatais

Ônibus com romeiros tomba em Canindé (CE) e deixa duas vítimas fatais

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 4 de julho de 2026 13:41

Um ônibus que transportava romeiros tombou na manhã desta quinta-feira (4) na rodovia CE-456, na zona rural de Canindé, interior do Ceará. O acidente aconteceu por volta das 6h, nas proximidades da comunidade de Bom Jesus.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Canindé, duas pessoas morreram no local. O número exato de feridos ainda não foi divulgado oficialmente.

O veículo havia saído da cidade de Brejo Santo e seguia em direção ao Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé, destino tradicional de romarias na região.

O Hospital Regional São Francisco de Canindé informou que 23 pessoas deram entrada no setor de emergência da Santa Casa local. Entre os atendidos, dois pacientes precisaram ser transferidos para o Hospital Terciário, enquanto quatro passaram por cirurgias e seguem internados. Outros 14 permanecem em observação.

O Santuário de São Francisco das Chagas, por meio de suas redes sociais, manifestou solidariedade às vítimas, familiares e a todos os envolvidos no acidente.

Este é o segundo acidente envolvendo ônibus com vítimas fatais registrado no Ceará em menos de um mês. No último dia 15 de junho, um ônibus que transportava um time de basquete tombou na CE-187, em Tauá, resultando na morte de sete atletas e deixando mais de 30 feridos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Bruno Guimarães destaca duelo com Odegaard e reforça atenção às b ...
4 de julho de 2026
Professora baiana transforma periferia de Salvador com criação do ...
4 de julho de 2026
Marinha alerta para ressaca com ondas de até 2,5 metros no litora ...
4 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress