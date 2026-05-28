EUA classificam CV e PCC como organizações terroristas a partir de junho

O governo dos Estados Unidos anunciou que as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) serão oficialmente consideradas Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO) a partir de 5 de junho. A decisão foi comunicada pelo Departamento de Estado norte-americano e segue a legislação de imigração e uma ordem executiva do presidente Donald Trump.

De acordo com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o CV e o PCC são apontados como grupos extremamente violentos, com atuação que ultrapassa as fronteiras brasileiras e chega a outros países da região. Segundo Rubio, essas facções têm milhares de integrantes e são responsáveis por ataques contra forças de segurança, autoridades e civis.

O governo brasileiro vinha tentando evitar essa classificação, temendo possíveis impactos como sanções econômicas e financeiras, além do risco de ações militares dos EUA em território nacional. Especialistas alertam que a medida pode afetar a soberania do Brasil e dificultar a cooperação entre os órgãos de segurança dos dois países, já que o compartilhamento de informações passaria a ser centralizado por agências norte-americanas, como a CIA.

A política dos EUA para a América Latina, sob o governo Trump, tem sido marcada pelo combate ao chamado “narcoterrorismo”, com operações militares em áreas próximas à região, inclusive fora da jurisdição americana. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Washington para discutir estratégias de combate ao crime transnacional, mas, segundo ele, não houve menção direta ao CV e PCC durante o encontro.

A decisão dos EUA ocorre em meio a reuniões entre autoridades brasileiras e norte-americanas, incluindo encontros do senador Flávio Bolsonaro e do ex-deputado Eduardo Bolsonaro com Donald Trump e Marco Rubio na capital americana.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br